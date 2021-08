Roma: rubano sportello bancomat e tentano di scassinarlo, un arresto, caccia a complici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno prima portavo via uno sportello bancomat Atm, lo hanno caricato su un furgone e hanno poi tentato di scassinarlo. Ma il loro piano è stato interrotto all’alba dai carabinieri del Nucleo rabiomobile di Roma insieme ai colleghi di Roma Trastevere che sono riusciti a localizzare in via dei Cantelmo, al Portuense, il bancomat rubato da un minimarket di via Giulio Venticinque, in zona Cipro. Alla vista dei militari il gruppo è scappato ma un ragazzo rom di 28 anni è stato individuato dai militari mentre era nascosto tra la vegetazione. Il giovane è stato così arrestato con le accuse di furto aggravato e ricettazione. Poco distante dal bancomat sono stati sequestrati arnesi da scasso e il furgone usato per trasporto, risultato rubato il 4 agosto scorso. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare gli altri componenti della banda. (Rer)