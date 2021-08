Abruzzo: ricostruzione, tre ordinanze della Cabina di Regia, soddisfatto Marsilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Abruzzo esprime piena soddisfazione per le ordinanze approvate in Cabina di Coordinamento per la ricostruzione. In particolare, sono state adottate 8 ordinanze tra le quali 3 riguardano specificatamente il territorio abruzzese. La prima detta le regole per l'accesso ai contributi per i danni da neve all'interno del perimetro del c.d. "cratere sismico"; dei 100 milioni stanziati dal governo con "decreto Sostegni" della scorsa estate, ben 80 sono stati attribuiti alla Regione Abruzzo a seguito del censimento dei danni effettuato nei mesi scorsi. La seconda sblocca finalmente la ricostruzione nelle porzioni di territorio dell'Alta Valle dell'Aterno interessate da Faglie Attive e Capaci. Si tratta di vaste aree ricadenti all'interno dei comuni di Capitignano, Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno e Montereale. L'ordinanza fa seguito agli impegni presi in occasione dell'assemblea pubblica tenutasi a Capitignano lo scorso 19 luglio. (segue) (Gru)