Abruzzo: ricostruzione, tre ordinanze della Cabina di Regia, soddisfatto Marsilio (2)

- "Sono stati accolti i suggerimenti e le proposte formulate dal nostro Ufficio Speciale che da due anni evidenziava la possibilità concreta di sbloccare le istruttorie mediante l'applicazione di regole in buona parte già desumibili dalle Linee Guida nazionali approvate dalla Conferenza delle Regioni nel 2015", ha commentato il presidente Marsilio. "Regole che sono state oltretutto in parte migliorate attraverso l'applicazione di maggiorazioni di contributo a favore di chi intenda migliorare o adeguare sismicamente i propri immobili", ha aggiunto. Una terza ordinanza conclude il censimento delle opere strategiche ubicate all'interno del Comune di Teramo cui verranno applicate le accelerazioni previste dalle ordinanze speciali. L'Usr Abruzzo diventa soggetto attuatore e stazione appaltante dell'immobile della Prefettura di Teramo per oltre 9 milioni di euro, del monumentale Palazzo Regina Margherita per 8,8 milioni, della Casa dello Sport per oltre 2 milioni, della scuola dell'Infanzia "Gemma Marconi" per 877.500 euro e dell'Istituto "Ottavia Caraciotti" per 4,7 milioni. (Gru)