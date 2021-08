Covid: oggi nel Lazio 638 nuovi casi con 246 contagi a Roma, continua frenata variante delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio si registrano 638 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-124), 1 decesso, compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 381 (-16), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 246. "Anche oggi si registra una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). Rt in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante delta nel Lazio". Lo dichiara l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covi-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Relativamente alle nuove prenotazioni vaccini: "sono in totale 22.601 le nuove prenotazioni nel Lazio per il vaccino ant-covid e di queste oltre 18 mila a Roma e oltre 4 mila nelle province (2.315 a Frosinone)". (segue) (Rer)