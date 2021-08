Afghanistan: Perego (FI), portare in Italia chi ha sostenuto nostra presenza e adesso rischia vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta di Zarany, prima provincia Afghana a finire nelle mani dei talebani "è il termometro dell'offensiva terrorista che ormai assedia le principali province del Paese". Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego. "La resistenza di Herat con l'aiuto dei miliziani di Ismail Khan, dei cittadini, donne incluse che hanno abbracciato le armi per difendere la propria libertà, rischia di essere uno sforzo vano - spiega -. Il governo s'impegni a portare in Italia tutti, nessuno escluso, gli interpreti con le loro famiglie che hanno sostenuto la ventennale presenza italiana e che oggi sono uccisi brutalmente dai talebani. Io - continua Perego - come altri siamo in questi giorni contattati da tanti collaboratori afghani che vedono l'imminente possibilità di essere uccisi e si appellano al governo italiano". Il deputato di FI chiede quindi di dare "immediatamente seguito all'operazione Aquila senza lasciare indietro nessuno, creando un ponte aereo sull'aeroporto di Herat prima che questo possa cadere in mano nemica. Un paese civile difende fino all'ultima persona che ha lavorato con noi e che per questo rischia di pagare il prezzo più alto", conclude. (Com)