Roma Metropolitane: Pd, situazione liquidità insostenibile, Raggi intervenga

- "Apprendiamo con preoccupazione che la situazione di Roma Metropolitane, descritta in commissione il 5 agosto e ancora ieri, come ci risulta, manifestata dal liquidatore Andrea Mazzotto alla sindaca Raggi si è ulteriormente complicata. Nonostante il massiccio ricorso al Fis per il 54 per cento del personale a zero ore la crisi di liquidità della società si aggrava. Le entrate relative al contratto per la realizzazione della metro C coprono appena la metà della spesa corrente della società e il Campidoglio non solo non approva i bilanci ma non paga nemmeno quanto dovuto per i servizi resi". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Senza bilanci, senza contratto di servizio, senza possibilità di pagare i creditori e senza riscuotere dal comune quanto di competenza è facile immaginare l'esito nefasto di una situazione che si trascina inspiegabilmente da 5 anni. Dall'amministrazione Raggi solo cambi di manager, commissari, indicazioni contraddittorie e promesse non mantenute, nonostante i solleciti e i ripetuti pronunciamenti per rilanciare la società da parte dell'Assemblea Capitolina". (segue) (Com)