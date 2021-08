Roma Metropolitane: Pd, situazione liquidità insostenibile, Raggi intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto prodotto in 5 anni dall'attuale giunta - prosegue la nota del Pd - è solo l'anticamera del fallimento. La preannunciata fusione con Roma Mobilità è un processo lungo che richiede tempi non in sintonia con la reale portata della crisi aziendale. In queste condizioni il progetto di fusione si può definire effimero stante i tempi stringenti dettati dalla contingenza della crisi di liquidità di Roma Metropolitane denunciati in queste ore anche dallo stesso liquidatore. È evidente quindi che la prospettiva della fusione non è una soluzione ma solo l'ultima invenzione della giunta Raggi per compiere il delitto perfetto: lasciar morire Roma Metropolitane per inerzia dell'amministrazione capitolina - spiega il Pd -. Il danno per la città è incommensurabile basti pensare che il rischio di perdere i finanziamenti sulle Metropolitane è concreto. Dopo l'appropriazione indebita del progetto e della realizzazione della stazione della Metro C in piazza Venezia da parte di Virginia Raggi, la dura realtà mostra ancora una volta che la realizzazione delle nuove infrastrutture di trasporto nella Capitale sono minacciate proprio dall'incapacità e dall'inerzia della sindaca nel dare soluzioni e prospettive a chi, come la stazione appaltante Roma Metropolitane, quelle infrastrutture dovrebbe realizzare". (Com)