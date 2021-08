Lazio: Regione, oltre 24 milioni per i servizi educativi per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato la Dgr che definisce la programmazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, spettante alla Regione Lazio per l'anno 2021, per un complessivo pari a 24.519.399,38 milioni di euro. A darne notizia è l'assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp Alessandra Troncarelli. "Con queste disponibilità - commenta l'assessore in una nota - puntiamo a consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, a titolarità pubblica e privata convenzionata, supportando i Comuni, per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023, per la parte di spesa da loro sostenuta nella gestione delle strutture. In questo modo ribadiamo il nostro impegno accanto alle famiglie del Lazio, favorendo l'abbattimento delle rette per assicurare ai più piccoli percorsi di formazione di qualità, volti anche alla socializzazione e all'inclusione, e aiutiamo i genitori a mantenere i propri impegni quotidiani lavorativi e personali, favorendo la conciliazione dei tempi vita-lavoro". (segue) (Com)