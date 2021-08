© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in continua frenata il trend dei nuovi casi nel Lazio. Sono infatti -104 i nuovi casi di oggi se rapportati a quelli di sabato scorso. L'invito è quello di prenotare l'appuntamento per il vaccino e non attendere l'ultimo momento utile". Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)