Egitto: Al Sisi invia due elicotteri per spegnere incendi in Grecia

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato all'esercito egiziano di inviare due elicotteri da trasporto Chinook, equipaggiati con attrezzature e mezzi avanzati, per partecipare allo spegnimento degli incendi boschivi che imperversano in queste ore in Grecia. Lo ha affermato il portavoce dell'esercito egiziano, Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa pubblicato su Facebook. "Questa decisione si inserisce nel quadro del ruolo dell'Egitto nel sostenere i Paesi amici nell'affrontare le avversità a cui sono esposti", ha detto Gharib. (Cae)