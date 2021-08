Ostia: controlli carabinieri sul litorale, due arresti e una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani controlli sul litorale, i carabinieri hanno arrestato due persone e ne hanno denunciata una terza. Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale in via Luigi Pernier, i militari della stazione di Ostia Antica hanno intimato l’alt ad un’autovettura di grossa cilindrata che, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga. Ne è nato così un inseguimento, a forte velocità che è andato avanti per diversi minuti in direzione di Ostia. Grazie al coordinamento con la Centrale operativa di Ostia, la vettura in fuga è stata poco dopo agganciata da una gazzella della Sezione radiomobile. Il conducente dell’auto in fuga ha provato più volte a seminare i militari, anche con manovre pericolose e tentando di speronare i militari, ha poi impattato più volte contro i il guard-rail e contro alcune auto in sosta, terminando la fuga in via delle Quinqueremi. (segue) (Rer)