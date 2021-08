Ostia: controlli carabinieri sul litorale, due arresti e una denuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal mezzo sono scese 3 persone che sono subito fuggite a piedi per le vie cittadine, cercando di far perdere le loro tracce, ma i carabinieri sono riusciti a raggiungerne uno, e dopo avere ingaggiato una colluttazione lo hanno bloccato. In manette è finito un 23enne di Ostia, già noto per i suoi precedenti mentre, gli altri due sono attualmente ricercati. All’interno dell’auto, che dagli accertamenti è risultata rubata 10 giorni fa a Fiumicino, i militari hanno rinvenuto e sequestrato attrezzi atti allo scasso e diversa refurtiva, orologi, monili in oro ed una piccola cassaforte, asportati nella mattinata da un’abitazione di Acilia. L’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva, del valore di circa 20.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. (segue) (Rer)