Ostia: controlli carabinieri sul litorale, due arresti e una denuncia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte invece, i carabinieri hanno notato un uomo mentre stava armeggiando nei pressi di un mezzo in sosta. Quando si sono avvicinata hanno visto che stava tentando di smontare il paraurti di un’utilitaria e lo hanno bloccato. A seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi atti allo scasso. L’uomo, un romano di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ammanettato e condotto in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida. Sempre ad Ostia, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella notte per un tentativo di furto all’interno di un noto locale di Ostia Levante. L’uomo, un romano 45enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver forzato la porta d’ingresso, ha cercato di introdursi all’interno del locale, ma dopo essere stato sorpreso dal titolare è fuggito. Dopo pochi minuti, a seguito di una segnalazione, i carabinieri sono intervenuti velocemente sul posto riuscendo poco dopo a bloccarlo. Riconosciuto grazie ai filmati dell’impianto di videosorveglianza del locale, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Roma. (Rer)