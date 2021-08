Vaccino: report Figliuolo, 3 milioni di somministrazioni in più rispetto a settimana scorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 71.071.465 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia secondo il report settimanale della struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 del generale Francesco Paolo Figliuolo aggiornato ad oggi 7 agosto. Rispetto alla rilevazione precedente si registra aumento di 3.316.075 dosi. Per quanto riguarda le forniture, il report segna 74.036.409, con un incremento di 2,7 milioni in più rispetto alla settimana precedente. Si registra anche una riduzione delle ospedalizzazioni, sia in area medica sia in terapia intensiva, e un leggero aumento dei ricoveri. Per la fascia di età degli over 80 anni la percentuale di immunizzati (con dose unica o ciclo completo) è al 91,02 per cento, per i 70-79 anni invece 86,05 per cento, per i 60-69 anni è di 78,78 per cento, per i 50-59 di 70,50 per cento, per i 16-19 al 32,43 per cento, per i 12-15 al 9,02 per cento. In riferimento alle categorie invece la percentuale è di 94,05 per cento per gli operatori sanitari e 79,64 per cento per il personale scolastico.(Rin)