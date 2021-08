Milano: arrestati questa mattina dalla polizia due uomini, sono accusati di furto pluriaggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato ha arrestato questa mattina, intorno alle 4.40, in via Baldinucci a Milano, in flagranza due cittadini albanesi A.R. di 43 anni e M.K. di 31, per tentato furto pluriaggravato in concorso. Gli agenti del Commissariato Comasina stavano pattugliando la zona dopo un'analisi sulle denunce sporte negli ultimi giorni dai residenti di via Candiani 29, quando hanno notato due uomini con zaino in spalle scavalcare la cancellata posteriore del condominio e salire a bordo di un’auto parcheggiata in via Baldinucci. Subito bloccati dai poliziotti, i due uomini, nel corso dell'immediato controllo, sono stati trovati in possesso di oltre mille euro in contanti e numerosi preziosi; spille, bracciali, orecchini, anelli e catenine, dei quali non hanno fornito una giustificazione per il possesso. Nell'automobile, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi per lo scasso: fiamma ossidrica, flessibile, piede di porco, guanti, cacciaviti e prolunghe elettriche. La tecnica usata dai due uomini era quella di segnare l'appartamento da svaligiare con bigliettini bianchi inseriti nello stipite della porta dopo aver accertato l’assenza dei proprietari. Nel caso fosse stato impossibile entrare dalla porta principale, i due avrebbero utilizzato la fiamma ossidrica per accedere dalle finestre, dopo aver utilizzato un bastoncino di legno sottile per fare leva sotto la tapparella.(Com)