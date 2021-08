Viterbo: musica e assembramenti, chiusi due locali a Tarquinia e Montalto di Castro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece a Tarquinia verso le due di notte, a seguito di numerose telefonate di cittadini che si lamentavano per il rumore causato dalla musica ad alto volume, i militari della locale stazione coadiuvati da quelli dell’Aliquota radiomobile sono intervenuti all’interno dei locali di un noto stabilimento balneare di Marina Velka, dove i titolari avevano allestito una serata danzante con intrattenimento musicale senza le prescritte autorizzazioni; anche in questo caso è stato scoperto un assembramento non consentito di giovani senza dispositivi di protezione intenti a ballare, motivo per cui il locale è stato immediatamente chiuso per i prossimi 5 giorni ed i due titolari del bar dello stabilimento sono stati multati oltre ad esser stati deferiti all’autorità giudiziaria di Civitavecchia per disturbo della quiete pubblica e per aver effettuato uno spettacolo di intrattenimento musicale e danzante senza le prescritte autorizzazioni. (Rer)