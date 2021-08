Milano: Rocca (Fd’I), ciclabili di Sala hanno portato incidenti e degrado, giunta dovrebbe risarcire commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come volevasi dimostrare, a breve partiranno i lavori per sistemare la pista ciclabile di corso Buenos Aires che evidentemente era stata realizzata ignorando norme e conformazione del territorio. Lo denunciamo da tempo e ora ne abbiamo la dimostrazione plastica: le ciclabili di Sala sono state realizzate in fretta e furia come spot elettorale senza tenere conto in alcun modo della loro correttezza ed efficienza. Commenta in una nota Chiara Valcepina, candidata al Consiglio Comunale con Fratelli d'Italia, i lavori di sistemazione della pista ciclabile di corso Buenos Aires in programma dopo Ferragosto. “Ora ci chiediamo: chi restituirà i soldi dei contribuenti spesi per la realizzazione e le modifiche delle piste, e quelli delle perdite subite dai commercianti a causa degli errori nella loro realizzazione? La giunta Sala dovrebbe risarcirli!". "Le piste ciclabili "Made in Granelli" e l'urbanismo tattico calati dall'alto non hanno portato valore aggiunto ai quartieri né nuovo verde – prosegue Francesco Rocca, candidato di FdI alle Comunali - ma difficoltà, incidenti stradali e degrado”. Una vera e propria “guerra alle automobili” che “partita da corso Buenos Aires, riducendo la carreggiata ed eliminando un numero elevato di posti auto, non renderà Milano una città più vivibile e con meno inquinamento”. “In passato, prima delle giunte Sala e Pisapia, le piste ciclabili realizzate a Milano in totale sicurezza per i ciclisti hanno garantito posti auto aumentando il verde con aiuole e piantumazioni di alberi ad alto fusto", conclude Rocca.(Com)