Migranti: Ue, ministri dell'Interno riuniti il 18 agosto su situazione in Lituania

- I ministri dell'Interno dei Paesi dell'Unione europea si riuniranno il 18 agosto per discutere sulla situazione relativa all''immigrazione in Lituania. Lo ha annunciato la rappresentanza slovena a Bruxelles, in qualità di Paese che detiene la presidenza del Consiglio dell'Ue. "I migranti irregolari che attraversano dalla Bielorussia i confini della Lituania non sono veri rifugiati", ha detto nei giorni scorsi a ministra dell'Interno lituana, Marija Golubeva, chiarendo che Vilnius è determinata a proteggere le sue frontiere "dagli impostori". "Non sono veri rifugiati, non sono vittime di guerra o di altre situazioni in cui è necessario correre e salvare vite", ha osservato Golubeva chiarendo che la Lituania "deve difendere i suoi confini". L'Unione europea ha convocato nei giorni scorsi l'incaricato d'affari della rappresentanza diplomatica della Bielorussia a Bruxelles per discutere degli attraversamenti irregolari di migranti al confine europeo della Lituania. (segue) (Seb)