Migranti: Ue, ministri dell'Interno riuniti il 18 agosto su situazione in Lituania (2)

- Secondo quanto riferito dalla portavoce Nabila Massrali, l'Ue "ha espresso forti preoccupazioni" e "la chiara posizione secondo cui la strumentalizzazione di migranti e rifugiati è assolutamente inaccettabile". "Queste pratiche devono cessare e la Bielorussia deve rispettare i suoi impegni internazionali nella lotta all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani e al traffico di migranti", ha chiarito la portavoce secondo cui l'incaricato d'affari è stato convocato in segno di protesta "contro le attuali azioni bielorusse e per ricordare alla Bielorussia i suoi obblighi internazionali". Nel 2021 più di 4 mila migranti illegali hanno attraversato il confine della Bielorussia con la Lituania, in maggioranza iracheni. Lo scorso 2 luglio, il governo lituano ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale in relazione all'aumento del flusso di migranti illegali dalla Bielorussia. Il 7 luglio, le autorità lituane hanno annunciato che sarebbe stato costruito un muro al confine con la Bielorussia. Le autorità di Vilnius ritengono che l'aumento dei flussi migratori sia un'azione organizzata del regime di Minsk contro la Lituania e l'Unione europea. (Seb)