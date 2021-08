Yemen: Arabia Saudita accoglie con favore nomina Grundberg a inviato speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, ha accolto con favore la nomina del diplomatico svedese Hans Grundberg come nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen. “Gli auguriamo successo nel suo nuovo ruolo, e non vediamo l’ora di lavorare con lui”, scrive il capo della diplomazia di Riad su Twitter. “Il Regno continuerà a sostenere tutti gli sforzi per raggiungere una soluzione politica che aiuti a portare pace e prosperità in Yemen”, conclude il tweet. (Res)