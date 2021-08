Afghanistan: i talebani conquistano Sheberghan, capoluogo della provincia di Jawzjan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno conquistato questa mattina la città di Sheberghan, capoluogo della provincia settentrionale di Jawzjan, in Afghanistan. Lo confermano fonti citate dall’emittente afgana “Tolo News”. Si tratta della seconda capitale provinciale a cadere in meno di 24 ore, dopo la presa – avvenuta ieri sera – di Zaranj, nella provincia di Nimroz. La conquista di Sheberghan è giunta dopo ore di intensi combattimenti con le truppe governative afgane, sostenute anche dall’arrivo di militari delle forze speciali. Questa mattina, l’ambasciata Usa a Kabul ha invitato i cittadini statunitensi ad abbandonare al più presto l’Afghanistan, a causa del deterioramento della situazione di sicurezza del Paese. Ieri, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, Deborah Lyons ha detto che la guerra nel Paese è giunta a una “nuova, mortale e più distruttiva fase”, invitando il Consiglio di sicurezza ad agire il prima possibile per evitare una “catastrofe”. (Res)