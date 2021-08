Milano: Bernardo, appello ai privati per sostenere Pane Quotidiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo ha fatto un appello ai privati perché "concorrano alla nostra città". Lo ha detto questa mattina a margine dell'incontro con i vertici di Pane Quotidiano Onlus, chiedendo sostegno per l'associazione. "I privati devono entrare a dare una mano ai più bisognosi della nostra città" ha sottolineato. "Li aspettiamo, aspettiamo che diano e che ci siano". "Le nostre piccole e medie imprese, liberi professionisti, ordini di categoria: qualcuno o ognuno può mettere qualcosa, tanto o poco, per aiutare a far sì che questa città sia una città internazionale". Per quanto riguarda le lamentele dei residenti del quartiere di Pane Quotidiano, Bernardo propone "un presidio locale di polizia". "I cittadini sapranno che c'è un controllo, che non è la blindatura della città, ma un'attenzione per residenti e commercianti" ha concluso. (Rem)