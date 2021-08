Trasporti: Raggi, da lunedì nuova linea 713 tra Portuense Trullo e Magliana, risposta concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Miglioriamo la mobilità di Roma con azioni concrete. Da lunedì 9 agosto chi vive o lavora nella zona di Magliana, Trullo o Portuense avrà a disposizione una nuova linea bus per spostarsi. Sarà la circolare 713, un nuovo collegamento con cui diamo una risposta concreta alle esigenze di tanti cittadini. I nuovi bus saranno utilizzati anche su questa linea. I cittadini la attendevano da anni". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La circolare metterà in connessione i quartieri tra via Portuense, via del Trullo e via della Magliana - spiega la sindaca - collegandoli con l'Ospedale Israelitico, la ferrovia Orte-Roma-Fiumicino (Fl1) e le altre linee bus dirette in Centro e alle stazioni metro. È un servizio in più che porterà grandi benefici per una vasta zona della nostra città, in linea con il nostro piano di riorganizzazione e potenziamento della rete di trasporto pubblico". (Rer)