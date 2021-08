Georgia: Ue condanna presenza russa in Abkhazia e Ossezia del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 13mo anniversario del conflitto tra Russia e Georgia, l'Unione europea ribadisce la sua condanna al riconoscimento ed alla continua presenza dei militari di Mosca nell'Abkhazia e nell'Ossezia del Sud "in violazione sia del diritto internazionale che degli impegni presi" nell'accordo dell'agosto 2008. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal Servizio europeo per l'azione esterna. L'Ue si dice impegnata a tutelare il rispetto dei diritti umani per tutte le comunità coinvolte nel conflitto. "Le restrizioni alla libertà di movimento devono cessare", si legge in un passaggio del comunicato che auspica anche la fine del conflitto anche grazie al lavoro dell'inviato speciale dell'Ue. "Ribadiamo il fermo sostegno dell'Ue all'indipendenza, alla sovranità ed all'integrità territoriale della Georgia nell'ambito dei suoi confini internazionalmente riconosciuti", conclude la nota. (Beb)