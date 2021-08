Covid: Salvini, su green pass Lega è stata forza di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi lavoriamo per tutelare salute e lavoro e devo dire che la Lega è forza di equilibrio in questo governo" visto che "qualcuno di sinistra chiedeva il green pass anche per andare al bagno". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, parlando ai giornalisti a Firenze. "Abbiamo salvato l'agosto - ha aggiunto - evitato problemi a milioni di famiglie, tutelato chi lavora nel turismo, penso agli alberghi. E soprattutto abbiamo ottenuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre vanno a scuola, senza nessuna distinzione e nessuna esclusione". "Contiamo - ha continuato Salvini - che gli italiani con il loro buon senso facciano retrocedere il virus e quindi a settembre non ci sia bisogno di tutto quello che è stato previsto oggi". (Rin)