Guatemala: Cidh, revoca procuratore speciale contro l’impunità “arbitraria e illegale”

- La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), organo autonomo dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), ha espresso “preoccupazione per le azioni che debilitano l’indipendenza giudiziaria in Guatemala” e ha esortato il Paese a dare priorità alla lotta alla corruzione e all’impunità. La preoccupazione viene riferita alla revoca dell’incarico di procuratore speciale contro l’impunità (Feci) a Juan Francisco Sandoval, che secondo le informazioni ricevute dalla Cidh sarebbe “arbitraria e illegale”. La Commissione, inoltre, sottolinea che la rimozione avviene “nel contesto di una serie di azioni che hanno l’effetto di indebolire l’indipendenza degli operatori della giustizia” e cita le numerose denunce ricevute sulla criminalizzazione e la persecuzione giudiziaria di magistrati ed ex magistrati, tra i quali Pablo Xitumul De Paz, Miguel Angel Galvez Aguilar, Iris Yassmin Barrios Aguilar ed Erika Lorena Aifan Davila. (segue) (Nys)