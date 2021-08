Governo: M5s, interrogazione a Brunetta su nomina Farina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A quanto si apprende Renato Brunetta avrebbe chiamato con se al ministero Renato Farina (il cosiddetto 'Agente Betulla'). Una scelta che desta non poca preoccupazione visto il passato a tinte a dir poco fosche di Farina". Lo annunciano, in una nota congiunta, i senatori del Movimento 5 Stelle Simona Nocerino e Danilo Toninelli che annunciano di voler presentare un’interrogazione al ministro Brunetta "in merito per sapere se intende confermare la nomina al ministero della pubblica amministrazione, in quale ruolo e con quale compenso”. (Com)