M5s: Crimi, Lombardi e Cancelleri rimettono mandato da comitato di Garanzia

- Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri, componenti del Comitato di Garanzia, hanno annunciato di aver comunicato a Beppe Grillo l'intenzione di rimettere il loro mandato nelle mani del Movimento del 5 stelle. "Abbiamo ricoperto il ruolo di membri prima del Comitato di Appello e poi del Comitato di Garanzia, il nostro incarico scade il 31 dicembre 2021. In questo periodo abbiamo cercato di svolgere il nostro ruolo con spirito di servizio, affrontando le questioni con la massima autonomia e indipendenza, collaborando e supportando il Capo politico nelle scelte strategiche, nella redazione dei regolamenti, nelle delibere di straordinaria amministrazione, e ogni qualvolta ci è stato chiesto un parere, sempre con lo stesso spirito di correttezza e indipendenza", scrivono i tre esponenti in un post sul sito del M5s. "Non è mancata - proseguono - la nostra attiva collaborazione anche in questo percorso di transizione e rinnovamento del Movimento che riteniamo essere un’occasione imperdibile per rilanciare il ruolo del Movimento quale motore del cambiamento e forza innovatrice e rimettere al centro i temi sui quali tantissimi cittadini ci hanno concesso la loro fiducia nel 2018. La grande partecipazione al voto di ieri ci fa comprendere che è la strada giusta". (segue) (Rin)