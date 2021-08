M5s: Crimi, Lombardi e Cancelleri rimettono mandato da comitato di Garanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crimi, Lombardi e Cancelleri sottolineano "di dover dare un ulteriore contributo a questo processo di rinnovamento consentendo che, a seguito della approvazione del nuovo Statuto e dell’elezione del nuovo Presidente, anche il Comitato di Garanzia possa essere rinnovato. Per questo motivo abbiamo già comunicato alcuni giorni fa sia a Beppe Grillo che a Giuseppe Conte l’intenzione di mettere a disposizione nelle loro mani il nostro mandato non appena si sarebbe conclusa l’elezione del presidente. Con lo stesso spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto nello svolgimento del nostro ruolo, consapevoli della complessità del momento e della necessità di garantire continuità negli organi, rimaniamo comunque a disposizione per proseguire nelle nostre funzioni, fintanto ché non saranno individuati ed eletti i nuovi componenti del Comitato di Garanzia", concludono ringraziando la comunità del Movimento 5 Stelle "per averci dato l’opportunità di essere al servizio di questo percorso di cambiamento con un ruolo importante e determinante" (Rin)