Roma: ruba borsa ad una donna e tenta la fuga, bloccato da una pattuglia della Polizia locale

- È stata una pattuglia di passaggio della Polizia locale di Roma Capitale, I gruppo "ex Trevi", durante i consueti controlli della zona a bloccare in piazzale Ostiense A.P., cittadino di nazionalità rumena di 24 anni. Sono state le urla di una donna ad attirare l'attenzione degli agenti, dopo che l'uomo le aveva appena sottratto la borsa e tentava di allontanarsi. Il ventiquattrenne, in possesso anche di un coltello a serramanico, al termine delle procedure di identificazione è stato tratto in arresto con l'accusa di furto. (Rer)