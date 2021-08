India: vaccini, autorizzato uso di emergenza Johnson & Johnson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile il governo indiano, al fine di espandere le opzioni per l’uso domestico, ha accelerato l’iter delle autorizzazioni per i vaccini prodotti all’estero che sono già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). A causa della seconda grave ondata dell’epidemia Nuova Delhi ha interrotto l’esportazione dei vaccini di produzione indiana. (segue) (Inn)