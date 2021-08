M5s: Turco, risultato consacra Conte, nuovo Movimento sarà aperto e inclusivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispettiamo il lavoro di Mario Draghi, prosegue, "in un momento così difficile. Su molti temi registriamo continuità, su altri meno. La nostra non può essere La nostra non può essere una collaborazione passiva, ma da noi verranno sempre parole costruttive. Come sulla giustizia, dove al di là delle questioni di principio, siamo riusciti a ottenere aggiustamenti per il bene dei cittadini e del Paese. Abbiamo deciso di sostenere questo governo per il bene del Paese. La nostra convergenza è condizionata dal trovare le giuste soluzioni ai problemi della crisi pandemica che viviamo", conclude. (Rin)