M5S: Di Maio, risultato straordinario che ha proclamato Conte presidente

- Un risultato straordinario che ha proclamato Giuseppe Conte presidente del MoVimento 5 Stelle. Questo il commento su Facebook del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha ringraziato le "67mila persone che hanno votato ancora una volta, partecipando in maniera attiva alle scelte del MoVimento". "C’è l’entusiasmo di una grande comunità che non ha mai smesso di credere nel nostro progetto e che ci spingerà a dare sempre il meglio. Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso che dovrà continuare a valorizzare le persone e le idee", dichiara Di Maio. A suo modo di vedere, "il Paese sta cambiando, la pandemia ha stravolto le nostre vite, ci sono priorità precise e il nuovo corso del MoVimento dovrà essere interprete di questi cambiamenti per trovare soluzioni concrete. Più volte - conclude Di Maio - hanno provato a raccontarci come finiti, lacerati, ma siamo ancora qua. Uniti, con le idee chiare, con una nuova energia e con tante responsabilità che vogliamo onorare al meglio". (Res)