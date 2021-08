Imprese: Confcommercio Milano, molti negozi e pubblici esercizi aperti anche in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su confcommerciomilano.it le segnalazioni di negozi e pubblici esercizi associati a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che restano aperti in questo mese di agosto. Negli elenchi, suddivisi per territorio (Milano città, Città Metropolitana di Milano, provincia di Monza e Brianza, provincia di Lodi), vengono riportate le informazioni indicate dalle imprese: ragione sociale, insegna, indirizzo, attività, periodo di apertura in agosto, numero di telefono, email. In alcuni casi anche note aggiuntive (asporto, consegna a domicilio, orari). "Molte imprese non si fermano in agosto garantendo un servizio a chi resta – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – in questi giorni vogliamo dare un pratico supporto ai consumatori che possono facilmente consultare gli elenchi, periodicamente aggiornati, sul nostro portale. Ed è anche un modo per valorizzare l'attività degli operatori associati".(Com)