Torino: incendio in un appartamento di San Salvario, tre intossicati

- Brusco risveglio questa mattina nel quartiere San Salvario. Un incendio è divampato da un appartamento in via Madama Cristina angolo via Giacosa. Tre ragazzi sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e ora c'è anche la Polizia che sta svolgendo le indagini per capire le cause del rogo.(Rpi)