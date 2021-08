Polonia-Ue: Kaczynski (PiS), pronti a riformare Camera disciplinare del Tribunale supremo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha sentenziato a metà luglio che il regime disciplinare dei giudici in Polonia non è compatibile con il diritto dell'Unione europea. La Commissione europea ha adito la Corte ritenendo che, adottando il nuovo regime disciplinare applicabile ai giudici della Corte suprema polacca e ai giudici dei tribunali ordinari, la Polonia sia venuta meno ai propri obblighi secondo il diritto dell'Ue. La Cgue ha accolto tutte le censure formulate dalla Commissione e ha ritenuto che la Polonia sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Corte rileva in particolare che, alla luce del contesto globale delle grandi riforme che hanno recentemente interessato la magistratura polacca, nel cui contesto è stata creata la Camera disciplinare della Corte suprema, quest’ultima non fornisca tutte le garanzie di imparzialità e indipendenza e non sia protetta dall'influenza diretta o indiretta dei poteri legislativo ed esecutivo polacchi. (segue) (Vap)