M5s: Cioffi, Conte persona vicina al popolo, sarà bel percorso

- Con Giuseppe Conte "abbiamo lavorato insieme al governo quando ero sottosegretario al Mise e ho potuto valutarne, sin da subito, le qualità durante i nostri incontri e nelle azioni politiche messe in campo. Negli anni, per noi del Movimento 5 Stelle, è stato un punto di riferimento". Così, in un post su Facebook, il vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Andrea Cioffi. "Ha guidato il Paese nell’ora più difficile della pandemia e ha lavorato affinché potessimo risollevarci dalla crisi profonda - prosegue il post -. Giuseppe è una persona vicina al popolo, il popolo che con la sua forza preponderante ci ha portato al risultato del 2018, lo stesso popolo che ha visto e apprezzato le sue incredibili qualità umane e la sua conoscenza e competenza. Sarà un bel percorso. Continueremo a percorrere la strada lastricata dei valori, delle emozioni e dell’energia che ci ha condotti sino ad oggi. Buon lavoro Giuseppe Conte. Voglio ringraziare l’amico e collega Vito Crimi per l’imponente lavoro svolto da reggente. Un compito non facile che ha onorato senza mai risparmiarsi", conclude. (Rin)