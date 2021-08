Libano-Israele: coordinatrice Onu Wronecka, contatti per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, ha “attivato i suoi contatti politici” per evitare un’escalation nel sud del Paese, dopo le tensioni registrate nelle ultime ore lungo la linea di demarcazione con Israele. Secondo una nota dell’ufficio del coordinatore speciale (Unscol), Wronecka segue “con grande preoccupazione” la situazione, che ha visto ieri lo Stato ebraico rispondere con un bombardamento di artiglieria a un lancio di razzi rivendicato dal movimento sciita Hezbollah. “Il coordinatore speciale ha attivato i suoi contatti politici e raggiunto tutte le parti interessate”, prosegue il comunicato, secondo cui “il potenziale di calcoli errati presenta il rischio di gravi conseguenze. È richiesta massima moderazione per evitare un’ulteriore escalation”. Wronecka ha invitato tutte le parti ad “astenersi dalla violenza e ripristinare la calma, con pieno rispetto della risoluzione 1701 (del Consiglio di sicurezza), e a mantenere la sicurezza e la stabilità”. (Res)