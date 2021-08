Giustizia: Aiello (Misto-Idv), cambiare riforma? Conte prende in giro italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte prende in giro gli italiani dicendo di voler cambiare la legge Cartabia se sarà votato nel 2023. Lo dichiara Piera Aiello, deputata di Italia dei Valori e testimone di giustizia sotto scorta. "Se il Movimento avesse davvero avuto a cuore la giustizia avrebbe impedito che la riforma passasse. L’occasione - aggiunge - l’hanno appena avuta alla Camera, eppure hanno avallato questo scempio contro l’opinione dei migliori magistrati antimafia del Paese. Tra l’altro anche la riforma Bonafede era stata fortemente criticata da molti giudici. Quella di Conte non è che una mossa per raccattare qualche voto. Ormai - conclude Aiello - sanno anche loro di aver perso tutto il consenso che avevano. (Com)