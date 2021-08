Lazio: Ciacciarelli (Lega), ottima iniziativa del collega Ciani sull'Orchestra regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima l'iniziativa del collega Paolo Ciani all'interno della legge di Collegato al Bilancio 2021, grazie alla quale il Consiglio regionale del Lazio stabilisce la partecipazione della Regione Lazio all'associazione 'Aulos' di Cassino 'mediante la formazione dell'Orchestra regionale del Lazio' ". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Un'importante iniziativa - aggiunge - che ho abbracciato da anni insieme al collega Ciani, già da quando ricoprivo l'incarico di presidente della commissione Cultura. Porgo i miei complimenti a lui ed alla professoressa Mastursi e al consigliere Galasso per aver caparbiamente continuato a seminare per ora raccogliere i frutti di questo lavoro. Un bel riconoscimento per la città di Cassino".(Com)