Cina: spille di Mao alle Olimpiadi, inchiesta Cio su propaganda chiusa con atlete ammonite

- Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha archiviato l’inchiesta sulla Cina per presunta violazione delle norme anti-propaganda, aperta a causa della presenza di spille con l’immagine di Mao Zedung sulle tute di due atlete. Pechino ha garantito che l’episodio non si ripeterà.“Sulla Cina abbiamo ricevuto chiarimenti e le atlete sono state ammonite. Abbiamo anche ricevuto assicurazioni che non succederà di nuovo. Con ciò il Comitato olimpico internazionale considera questo caso chiuso”, ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il direttore della comunicazione del Cio, Christian Klaue. Il caso in questione è quello delle due cicliste cinesi Bao Shanju e Zhong Tianshi, presentatesi lunedì scorso alla cerimonia di premiazione della gara di velocità su pista femminile con spille di Mao appuntate sulle tute.(Git)