Torino: inaugurato il nuovo skate park a parco Dora

- Un'area più grande rispetto alla precedente costruzione. E con vari livelli di difficoltà per essere accessibile sia ai principianti che ai più esperti. Questa è la nuova anima dello skatepark inaugurato oggi a parco Dora. La nuova area occupa ben 1.700 metri quadri, per ospitare una varietà di rampe più ampia. E, come avvenuto per altre aree skate in città, anche questa volta l'amministrazione si è fatta aiutare dalle associazioni di categoria raccolte sotto l'insegna di Skateboarding Torino per costruire il nuovo skatepark. "Sono certa che sarà sempre più un punto di riferimento per l'intera città - dice la sindaca Chiara Appendino -. La pratica sportiva non è solo competizione, ma anche divertimento e aggregazione. E sono sicura che questo spazio potrà essere utile per rafforzare il nostro tessuto sociale". Presto ci sarà anche il completamento della prima area parkour in città e di una nuova zona calisthenics: "Su queste aree stiamo facendo degli ulteriori ragionamenti per renderle più fruibili - spiega l'assessore all'Ambiente Alberto Unia -. E presto sorgerà anche un altro skatepark dall'altra parte del parco". (Rpi)