Regno Unito: Johnson evita autoisolamento dopo contatto con positivo al Covid

- Il primo ministro britannico Boris Johnson non si autoisolerà dopo che un rappresentante del suo staff è risultato positivo al Covid-19 durante la visita dei giorni scorsi in Scozia. Secondo quanto riferito dal governo di Londra, la visita di Johnson in Scozia mercoledì e giovedì è stata condotta in linea con i protocolli anti Covid e il premier non ha avuto occasioni di contatto ravvicinato con la persona poi risultata positiva. Una fonte interpellata dall'emittente "Bbc" riferisce tuttavia che Johnson avrebbe avuto contatti ravvicinati con la persona del suo staff risultata positiva. Il Partito laburista all'opposizione ha subito accusato il premier Johnson di "architettare un motivo per essere sopra le regole". In base alle regole nel Regno Unito, infatti, ogni persone che viene tracciata come contatto ravvicinato di un caso positivo al Covid deve mettersi in autoisolamento a casa per un periodo di dieci giorni. Già nelle scorse settimane Johnson era stato preso di mira per voler evitare l'autoisolamento: dopo la positività del ministro della Salute, Sajid Javid, il premier aveva in un primo momento annunciato che non si sarebbe isolato salvo poi tornare sui suoi passi dopo le critiche ricevute.(Rel)