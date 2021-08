Milano: arrestati due pregiudicati per furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini di 32 e 26 anni, pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato in concorso, dopo aver rubato uno zaino, contenente denaro e documenti, da un'auto. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, impiegati in un servizio antiborseggio nell'area della stazione di Milano Centrale, hanno notato i due uomini avvicinarsi ad un'auto in panne in via Galvani mentre gli occupanti cercavano di risolvere il problema. Uno degli stranieri ha fatto da palo mentre il secondo si impossessava di uno zaino che si trovava sul sedile anteriore della vettura. I due si sono subito allontanati, ma sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti della Polfer e arrestati. (Com)