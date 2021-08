Hong Kong: vicepresidente del Partito democratico Lee Wing-tat lascia la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee Wing-tat, vicepresidente del Partito democratico di Hong Kong, principale forza di opposizione, è partito per Londra nella notte insieme alla moglie Josephine Chan Shu-ying. Lo ha reso noto il quotidiano locale pro Pechino “Wen Wei Po” pubblicando fotografie della coppia all’aeroporto. Il “South China Morning Post” ha poi rivelato che fonti del partito hanno confermato la partenza, aggiungendo che il ritorno non è previsto a breve. Lee Wing-tat, 65 anni, è diventato vicepresidente meno di due mesi fa in sostituzione di Lam Cheuk-ting, arrestato ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. In politica dagli anni Ottanta, Lee è stato eletto per la prima volta nel Consiglio legislativo (Legco) nel 1991 e rieletto in seguito altre volte, rimanendo deputato fino al 2012. Ha presieduto il suo partito dal 2004 al 2006 e ha partecipato al movimento di protesta del 2014. Da quando è stata imposta la legge sulla sicurezza circa 20 esponenti politici hanno lasciato Hong Kong per il Regno Unito, l’Australia e il Canada.(Cip)