Grecia: premier Mitsotakis, priorità sarà riparare danni degli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le aree bruciate a causa degli incendi in Grecia potranno essere rimboscate: "Concentreremo tutta la nostra attenzione sulla riparazione dei danni e sulla protezione del nostro ambiente naturale". Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, scrivendo su Twitter mentre il Paese è ancora alle prese con i vasti incendi che stanno colpendo diverse regioni tra cui quella vicino la capitale Atene. "Voglio esprimere ancora una volta il mio profondo dolore per quello che è successo. Assicurare ancora una volta a tutte le persone colpite che la loro tutela sarà la mia prima priorità politica", ha affermato Mitsotakis facendo così anche riferimento alle due vittime degli incendi registrate ieri in Grecia. Come evidenziato dalla stampa locale, quelli che bruciano in Grecia sono gli incendi più vasti e devastanti degli ultimi 30 anni. Nella serata di ieri, 1.153 persone sono state fatte evacuare con dei traghetti da alcuni villaggi e spiagge nell'isola di Evia, a nord di Atene. Altra situazione critica si registra da diverse ore nel Peloponneso.(Gra)