Mercer Street: Iran condanna comunicato G7, “difenderemo nostri diritti nel Golfo”

- L’Iran ha condannato con forza il comunicato “infondato” dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7 e dall’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza riguardo alla nave mercantile Mercer Street, colpita al largo dell’Oman, affermando che “non esiterà” a difendere i suoi diritti sovrani nel Golfo Persico. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh. “Condanniamo con forza il comunicato infondato dei ministri degli Esteri del G7 e dell’Alto rappresentante (…), in cui hanno mosso accuse prive di fondamento contro la Repubblica islamica dell’Iran”, ha detto il portavoce. “Bisogna notare che questo scenario è stato orchestrato pochi giorni prima dell’inaugurazione del nuovo presidente iraniano, manifestazione della transizione democratica del potere in Iran”, ha detto Khatibzadeh, riferendosi alla cerimonia di giuramento compiuta giovedì scorso, 5 agosto, dal nuovo capo dell’esecutivo Ebrahim Raisi. “Tali scenari infondati, spesso sostenuti dal regime sionista (Israele), mirano a confondere l’atmosfera”, ha aggiunto il portavoce. “La Repubblica islamica dell’Iran è pienamente impegnata a mettere in sicurezza le vie d’acqua strategiche del Golfo persico e dello Stretto di Hormuz, le considera parte della sua sicurezza ed è ancora pronta a cooperare con i Paesi della regione nello stabilire e garantire la stabilità del sistema di sicurezza collettiva della regione”, ha proseguito, sottolineando che Teheran d’altra parte “non esiterà a difendere i suoi diritti sovrani in quest’area”. (segue) (Res)