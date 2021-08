Vaccino: 71 milioni le dosi somministrate, 34 milioni gli immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 71.071.465 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 96 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 74.036.409 (51.713.416 Pfizer/BioNTech, 11.975.487 Vaxzevria di AstraZeneca, 88.337.924 di Moderna e 2.009.582 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 34.075.574 (il 63,09 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 12.638.642 (con il 99 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.086.924 (94,3 per cento) e Campania con 6.800.909 (94,9 per cento). (Rin)