Meteo Milano: la situazione di oggi

- Sin dal mattino, aumento irregolare della nuvolosità, più marcato su Alpi e Prealpi e i settori occidentali di pianura; per lo più velato sulla bassa pianura. Precipitazioni deboli in mattinata, in estensione a gran parte della fascia alpina e prealpina e in intensificazione a sera, anche a carattere di rovescio o temporale. Tra pomeriggio e sera qualche rovescio possibile anche sulla pianura, specie occidentale. In pianura, temperature minime tra 18 e 22 °C, massime tra 28 e 33 °C. (Rem)