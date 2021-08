Israele: fratello presidente Herzog nominato nuovo ambasciatore negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, ha annunciato ieri la nomina del generale Michael Herzog, fratello del presidente della Repubblica, Isaac, come nuovo ambasciatore dello Stato ebraico negli Usa. La nomina dovrebbe essere approvata dall’esecutivo già domani, secondo quanto affermano i media israeliani. Se confermato, Herzog dovrebbe restare in carica anche durante il mandato da premier dell’attuale ministro degli Esteri Yair Lapid, che dovrebbe prendere il via a settembre 2023. La scelta di Herzog è giunta “alla luce della sua ricca e lunga esperienza nelle arene della politica e della sicurezza, oltre che della sua approfondita conoscenza delle questioni strategiche che affronta lo Stato di Israele, specialmente il programma nucleare iraniano”, afferma una nota dell’Ufficio del primo ministro. Herzog, 69 anni, ha servito per 40 anni nelle Forze di difesa israeliane (Idf) ed è un veterano dei negoziati di pace israelo-palestinesi. (Res)